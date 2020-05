Mercato : Oleg Petrov annonce un grand ménage à Monaco

L'AS Monaco ne sera pas européen la saison prochaine et pour la seconde année consécutive. Malgré un mercato ambitieux l'été dernier mené par la signature de Wissam Ben Yedder, la fin du championnat précipitée par la décision du gouvernement condamne le club princier à la 9e place de Ligue 1. Il va donc falloir être fort pour conserver ses meilleurs éléments et rectifier le tir, notamment sur le marché des transferts où une nouvelle fois, certaines décisions posent question. On pense notamment à la venue d'Henry Onyekuru, recruté pour 16 M€ à Everton et prêté dès le mois de janvier suivant à Galatasaray. D'ailleurs, l'empilement des joueurs sous contrats (ils sont environ 70 !) ne devrait plus durer.

La suite après cette publicité

Car malgré cet effectif démesuré, certains postes sont encore pauvres en qualité et en densité, comme en latéral gauche ou en défense centrale. Il faudra faire du ménage et ça, Oleg Petrov l'a bien compris. Dans un entretien accordé à Nice Matin, le vice-président asémiste prévient qu'un grand coup de balai sera fait cet été pour alléger la masse salariale. «Je ne pense pas que la situation aura un impact important sur notre recrutement car nous avions anticipé la signature de plusieurs joueurs. Nous allons travailler pour baisser le nombre de joueurs que nous avons sous contrat mais nous savons aussi que ce mercato sera particulier. » Certains sont d'ores et déjà sûrs de partir comme Benaglio, l'historique Danijel Subasic ou encore Jemerson, Seydou Sy et Moussa Sylla, dont les contrats arrivent à échéance.

Monaco va s'appuyer sur ses jeunes

Silva, Slimani et Bakayoko devraient retourner dans leur club d'origine, eux qui ne sont que prêtés respectivement par Leicester et Chelsea. Cela fait déjà un premier vide mais ce n'est pas tout. D'après Petrov, Monaco a désormais l'ambition de s'appuyer sur ses jeunes talents, lui qui a toujours cherché à en recruter beaucoup ces dernières saisons, sans connaître de grandes réussites. Il faut dire qu'en matière de jeunesse, la politique du club a rarement été lisible. «Nous allons insister sur la progression de nos jeunes talents du groupe pro (Badiashile, Fofana, Tchouaméni, Zagré, Marcelin) et de l’Academy. Pietro Pellegri et Willem Geubbels auront une belle carte à jouer. »

Ce sera la mission de Robert Moreno, lui qui est seulement arrivé à la toute fin du mois de décembre sur le Rocher. Avec seulement 12 matches au compteur, l’entraîneur espagnol n'a pas eu temps de redresser la situation sportive de l'ASM. C'est donc la saison prochaine qu'il devra mener son club vers les sommets du championnat. «Les objectifs sportifs demeurent les mêmes : construire un club d’envergure européenne» assure le dirigeant russe. Cela passe par un mercato intelligent à défaut d'être ambitieux. Car Monaco possède déjà un effectif capable de jouer le haut du tableau.