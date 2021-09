MU-Villarreal : les compos probables

Un air de revanche planera sur Old Trafford ce mercredi soir. Manchester United accueille Villarreal (2e journée de la phase de poules de Ligue des Champions) dans un remake de la dernière finale de Ligue Europa, remportée par les Espagnols. Pour laver cet affront et, surtout, oublier le revers à Berne lors de la première journée (2-1), les Red Devils devraient aligner un 4-2-3-1 devant David De Gea. Diogo Dalot part pour démarrer au poste de latéral droit, Alex Telles annoncé comme son pendant à fauche. La charnière centrale, elle, pourrait être composée de Raphaël Varane et Victor Lindelöf. Dans le cœur du jeu, c'est la paire Donny van de Beek-Scott McTominay qui est attendue à la manœuvre. Pour animer le jeu, Ole Gunnar Solskjaer devrait miser sur Bruno Fernandes dans l'axe ainsi que Jadon Sancho et Paul Pogba sur les ailes. Trois hommes chargés de servir au mieux le vorace Cristiano Ronaldo

Le sous-marin jaune, de son côté, s'avancera dans un 4-3-3 devant Geronimo Rulli, héros de la dernière finale de C3 entre les deux formations. Raul Albiol et Pau Torres formeront la charnière centrale, Juan Foyth à droite et Pedraza à gauche se chargeant eux des couloirs. Au milieu de terrain, Étienne Capoue sera flanqué de Dani Parejo et Mario Trigueros pour contrer les assauts mancuniens. Enfin, devant, en l'absence de Gerard Moreno et Samuel Chukwueze touchés, ce sont Arnaut Danjuma, Yeremi Pino et Paco Alcacer qui devront faire la différence pour les hommes d'Unai Emery. À noter que Boulaye Dia, l'ancien Rémois, devrait démarrer sur le banc des remplaçants.

