OM : les très nombreux chantiers qui attendent Pablo Longoria

La suite après cette publicité

«Ce qui ne tue pas vous rend plus fort.» Pablo Longoria sort renforcé de cette semaine de tempête à l’Olympique de Marseille. Soutenu par le propriétaire du club, Frank McCourt, et le conseil de surveillance, le patron du club a tenu bon face à l’offensive de certaines associations de supporters. Le combat est encore loin d’être terminé. Longoria a annoncé porter plainte après la réunion de lundi dernier où des menaces de mort sur sa personne auraient été proférées.

Si une première bataille a été remportée, d’autres sont à venir et ça commence très bientôt. «La semaine prochaine je vais commencer à réunion un certain nombre d’acteurs locaux pour m’accompagner dans une profonde réflexion et mener à bien ma mission. On doit changer les choses ensemble» expliquait-il hier lors de sa conférence de presse surprise durant laquelle il a assumé sa fonction. Il entre aussi dans une période très délicate de sa présidence puisqu’il s’est mis une partie du public à dos.

À lire

OM : le violent coup de gueule du président du Handi Fan Club

Trouver un nouvel entraîneur, la priorité

Ces supporters ont d’ailleurs eu la peau de Marcelino. Si Jacques Abardonado sera sur le banc demain soir au Parc des Princes, l’intérimaire n’est pas du tout certain de rester. Longoria doit déjà se trouver un nouvel entraineur, alors que l’ancien de Villarreal, Valence ou encore de l’Athletic Bilbao n’avait posé ses valises qu’à la fin juin. Quelques noms ont déjà été cités comment Vincenzo Italiano ou encore Raffaele Palladino mais aucune piste sérieuse n’est pour le moment évoquée.

La suite après cette publicité

Longoria va également devoir revoir son organigramme dans lequel il a placé sa garde prétorienne. C’est l’une des causes de cette crise. Ce fonctionnement n’est plus d’usage dans un club où les frictions sont nombreuses. Le nouveau directeur administratif et financier, Stéphane Tessier, et le directeur général Pedro Iriondo devraient rester au club. C’est moins sûr pour Javier Ribalta d’après L’Equipe. Le directeur du football est rentré en Suisse et prend tout son temps pour revenir sur Marseille.

Des tensions à tous les étages

Cela a déjà été dit en substance mais le président phocéen va également être contraint de renouer avec la base du club, notamment ses salariés, dont certains estiment avoir été mis sur la touche. Longoria s’est d’ailleurs ému dans la semaine de différentes fuites qui selon lui causent du tort au club. Et puis, s’il est encore trop tôt pour renouer le dialogue avec les représentants de supporters, il faudra redéfinir quelques données. Des sponsors se seraient récemment étonnés de voir leurs investissements attribués à la fondation OM ou aux féminines être redirigés vers l’équipe professionnelle.