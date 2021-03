Le FC Barcelone réagit à la perquisition de ses bureaux

Ce matin, nous apprenions que la police avait perquisitionné les bureaux du FC Barcelone à la recherche de documents dans le cadre du Barçagate. Pour rappel, le président Josep Bartomeu est accusé d’avoir utilisé une agence de communication pour discréditer ses opposants y compris certains joueurs du club comme Gérard Piqué et Lionel Messi, mais aussi d’avoir détourné des fonds. Il a d’ailleurs été arrêté selon les dernières informations.

La suite après cette publicité

Dans un communiqué, le FC Barcelone a tenu à clarifier la situation. Le club a précisé travailler en collaboration avec la police et précise qu’il faut respecter la présomption d’innocence après les récentes arrestations. « Le FC Barcelone a offert son entière collaboration aux autorités judiciaires et policières pour contribuer à établir clairement les faits qui font l'objet de l'enquête. Les informations et la documentation demandées par la police judiciaire portent strictement sur les faits relatifs à cette affaire. Le FC Barcelone exprime son plus grand respect pour le processus judiciaire en place et pour le principe de la présomption d'innocence des personnes concernées dans le cadre de cette enquête », peut-on lire dans ce communiqué.