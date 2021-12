FC Barcelone : Xavi pointe un problème psychologique

A la veille du déplacement sur la pelouse d'Osasuna, Xavi, le nouvel entraineur du FC Barcelone, était présent, ce samedi, en conférence de presse d'avant-match. L'occasion pour l'ex-milieu international espagnol de revenir sur les difficultés rencontrées par les Blaugranas depuis le début de la saison. Seulement huitième de Liga, le Barça, désormais éliminé de la Ligue des Champions, présente, en effet, un bilan décevant de 6 victoires, 5 nuls et 4 défaites. Pour le technicien barcelonais, il s'agit avant tout d'un problème psychologique qui ne pourra se résoudre que par l'enchainement de victoires. Equation complexe, vous l'aurez compris.

«J'ai l'impression que les joueurs ont besoin de se remonter le moral. Ils sont découragés. C'est plus un problème psychologique qu'un problème de football. Je pense qu'il y a du potentiel dans le groupe, il y a du potentiel pour faire plus de choses, c'est clair. Mais ils doivent aussi y croire et c'est mon travail. Nous regardons de nombreuses vidéos pour que vous puissiez enfin voir qu'ils se sont améliorés dans de nombreux domaines. Nous les encourageons à faire des choses, à oser, à être courageux et, finalement, c'est ce qu'est le Barca. Je crois que je l'ai dit plusieurs fois, ça ne vaut pas six ou sept sur 10, il faut aspirer à être excellent. Si tu restes remarquable, ça peut aussi être valable, mais, ici, il faut toujours aller vers l'excellent».