FC Barcelone : énorme bombe sur Lamine Yamal

La Liga de Lamine Yamal. Cette semaine, la célèbre émission El Chiringuito a longuement débattu au sujet des stars du championnat espagnol. Et pour la plupart des consultants et journalistes présents en plateau, le joueur du FC Barcelone surpasse tous les autres joueurs de l’autre côté des Pyrénées. Selon eux, il fait bien mieux que Vinicius Jr (24 ans) ou Kylian Mbappé (25 ans), les deux têtes d’affiche du Real Madrid.

Hier soir, la célèbre émission l’a élu meilleur joueur de la Liga 2024-25. Le crack barcelonais devance ses coéquipiers Raphinha et Robert Lewandowski, eux aussi très bons sous le maillot blaugrana. Tous les trois forment d’ailleurs un trio d’enfer. Concernant Yamal, il a marqué 7 buts et délivré 8 passes décisives en 19 apparitions toutes compétitions confondues cette saison. Des chiffres qui illustrent son importance au sein de l’effectif de Flick.

Le Barça va blinder Yamal avec un contrat XXL

D’ailleurs, les pensionnaires du Camp Nou comptent récompenser l’actuel meilleur passeur de la Liga et surtout éviter qu’un club le détourne du Barça. Ainsi, El Chiringuito révèle ce vendredi que le FC Barcelone a offert une prolongation de 6 ans à sa nouvelle star. Et Lamine Yamal, qui a un pacte avec sa direction, devrait officiellement étendre son bail une fois qu’il aura fêté ses 18 ans le 13 juillet prochain. De plus, l’émission ajoute que les Blaugranas vont inclure une nouvelle clause libératoire dans son contrat. Celle-ci atteindra 1 milliard d’euros.

L’idée est de se protéger des clubs qui le suivent, notamment le PSG. Cette semaine, Enric Masip, conseiller de Joan Laporta, a révélé que le club d’Al-Khelaïfi avait bien offert 200 M€ l’été dernier pour Yamal, dont le bail actuel s’achève en juin 2026. « Eh bien, quand vous avez de l’argent et que vous avez les moyens de payer, vous pouvez espérer essayer de signer tout le monde. » Dans la foulée, les champions de France avaient démenti. Mais avec la prochaine prolongation de Yamal, Paris n’aura a priori plus ses chances avec lui.