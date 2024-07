Naples : l’agent de Victor Osimhen sort du silence

Le feuilleton Victor Osimhen commence vraiment à s’enliser. Il y a quelques jours encore, l’Arabie saoudite et le PSG semblaient désireux d’attirer Osimhen (25 ans) dans leurs filets, mais l’attaquant nigérian a récemment été approché par Chelsea, qui pourrait avoir un sérieux avantage dans ce dossier en incluant Romelu Lukaku dans l’opération.

Un manqué pour le PSG puisque Naples refuse de descendre sous la barre des 105 M€, pendant que le PSG ne dépassait pas les 90 M€ (mais était prêt à inclure un joueur). Mais son agent, Roberto Calenda, était remonté à propos de ces récentes rumeurs et est sorti du silence : «J’ai lu des échanges et des rumeurs fantaisistes avec Victor Osimhen envoyé ici et là comme s’il s’agissait d’un colis à livrer rapidement. Ce colis, c’est le meilleur buteur du troisième Scudetto de l’histoire de Naples. Respectez et arrêtez avec les fake news !», a déclaré l’agent sur X.