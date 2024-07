PSG : ça sent mauvais pour Victor Osimhen…

Ce qui semblait une solution évidente a mis pourtant longtemps à se dessiner. Chelsea a longtemps couru après Victor Osimhen, qu’il aurait bien recruté à l’été 2023 après sa saison épatante avec Naples (titre de champion d’Italie et de meilleur buteur de Serie A). Mais le président Aurelio de Laurentiis avait clairement mis les barbelés autour de son attaquant nigérian. Il ne faisait pourtant guère de doute que les Blues reviendraient à l’attaque le mercato suivant.

Mais jusqu’à présent, ce n’était pas le cas. Il y a quelques jours encore, seuls l’Arabie saoudite et le PSG semblaient désireux d’attirer Osimhen (25 ans) dans leurs filets. Quand bien même l’attaquant avait toujours fait part de son attirance pour la Premier League. Aujourd’hui, le dossier prend une nouvelle tournure, notamment en raison de l’intérêt marqué de Naples pour Romelu Lukaku, en cas de départ d’Osimhen.

Enfin une entente entre Chelsea et Naples

Chelsea ne veut plus de Lukaku et réclame presque 40 M€ à Naples pour s’en séparer. Naples réplique qu’il a besoin de vendre Osimhen pour dégager des liquidités et passer à l’action. Alors, pourquoi ne finalement pas associer les deux deals ? Selon The Guardian, l’intérêt de Chelsea s’est à nouveau enfin déclaré pour Osimhen, et tant pis pour l’accumulation d’attaquants dans l’effectif. Surtout, le club londonien est trop heureux de pouvoir définitivement éliminer le salaire de Lukaku de ses comptes (un peu plus de 11 M€ par saison).

Les deux clubs ont repris les discussions, et le grand perdant pourrait donc bien être le PSG, qui a tenté de finaliser un deal avec le Napoli au cours des dernières semaines. Mais jamais les deux entités ne sont parvenues à un accord, Naples refusant de descendre sous la barre des 105 M€, pendant que le PSG ne dépassait pas les 90 M€ (mais était prêt à inclure un joueur). Il fallait pour le PSG parvenir également à vendre l’un de ses attaquants déjà présents au club pour passer la vitesse supérieure. Cela pourrait ne plus être nécessaire.