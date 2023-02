L’OM met la pression aux cadors de Ligue 1

La suite après cette publicité

En ouverture de la 21e journée, l’Olympique de Marseille n’alignait pas ses deux dernières recrues (Azzedine Ounahi était sur le banc, Vitinha pas convoqué), mais le club phocéen avait une belle carte à jouer sur le terrain d’un FC Nantes peu flamboyant ces derniers temps. En effet, une victoire permettait aux Olympiens de dépasser provisoirement le RC Lens au classement et de revenir à deux petites longueurs du Paris Saint-Germain avant le match des Franciliens à Montpellier.

Dominateurs à la Beaujoire, les hommes d’Igor Tudor ont dû attendre une heure de jeu pour faire la différence sur un but contre son camp de la recrue nantaise João Victor. Un but chanceux mais qui suffit au bonheur à des Marseillais plus méritants dans ce match. Résultat : les vice-champions de France en titre restent sur sept victoires et un nul lors de leurs huit derniers matches de L1. Une excellente série qui ne leur permet pas pour autant de se rapprocher d’un PSG vainqueur dans l’Hérault (3-1). En revanche, l’OM a chipé la deuxième place à un RC Lens battu par Nice (0-1). Marseille est donc plus que jamais engagé dans la course au titre, d’autant que les partenaires d’Alexis Sanchez vont affronter Nice dimanche prochain et le PSG le 26 février.

L’OM enchaîne, mais la joue profil bas

Mais sur la Canebière, tout le monde la joue profil bas. A commencer par Igor Tudor. «Comme je l’ai déjà dit, ce qui compte, c’est le match suivant. Nous donnons le meilleur et le prochain match est à la maison (contre Nice). Mon ambition et celle de l’équipe, c’est de gagner contre Nice dimanche», a-t-il confié en conférence de presse à Nantes, imité quelques instants plus tard par Mattéo Guendouzi. «On est serein, confiant. On sait de quoi on est capable. On est sur une bonne dynamique. On va essayer de gagner le maximum de match. On reste concentré sur nous, sur ce qu’on a à faire. On va avoir un match important contre Nice. On prend les matches les uns après les autres».

Au final, seul Valentin Rongier a accepté d’évoquer la pression mise par les siens… avant de botter en touche lorsque le titre de champion est évoqué. «On met la pression sur les équipes qui sont devant et juste derrière nous. On continue, on a un rythme important et il faudra compter sur nous. Parler de titre… Il reste encore énormément de matches. Si on continue comme ça, c’est sûr qu’on pourra faire de belles choses. On aura le droit de rêver. Mais pour l’instant, on se concentre sur nous, on n’a pas cet objectif-là en tête. On sait que si on continue de gagner, ce sera positif pour nous». Rendez-vous dimanche prochain.