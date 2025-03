Palmeiras : le gros flop Vitor Roque règle ses comptes avec le FC Barcelone

Vitor Roque et le FC Barcelone, c’est définitivement terminé depuis quelques semaines. Après l’annonce de la fin du prêt de l’attaquant brésilien au Betis, le club catalan avait enfin pu transférer son joueur à Palmeiras. L’opération a pu notamment rapporter environ 25 millions d’euros aux Blaugranas. En 16 matches disputés avec le Barça, Vitor Roque a marqué 2 buts : « Le FC Barcelone et la Sociedade Esportiva Palmeiras sont parvenus à un accord pour le transfert du joueur Vitor Roque. Le club lui souhaite le meilleur pour l’avenir, tant sur le terrain qu’en dehors », indiquait le communiqué publié par les Blaugranas. Vitor Roque a signé un contrat de cinq ans avec Palmeiras, jusqu’en décembre 2029. Avec ce transfert, le jeune joueur de 20 ans est devenu la sixième recrue de Palmeiras pour 2025.

Assez rapidement, Deco avait été invité à revenir sur le départ de l’ancienne pépite barcelonaise :«je pense que, tout d’abord, le timing de Vitor n’était pas bon, pour plusieurs raisons que je ne peux pas expliquer maintenant. Je pense que Vitor n’aurait pas dû venir en janvier, c’est toujours un marché compliqué, il revenait d’une blessure qui l’avait tenu éloigné des terrains pendant un mois et demi. Vitor a encore 19 ans, je lui souhaite bonne chance, je pense qu’il brillera à Palmeiras, il a un avenir spectaculaire. Malheureusement pour nous, le timing, le moment ne s’est pas produit de la meilleure façon. Et c’est comme ça que fonctionne le football, les choses ne se passent pas toujours de la meilleure façon. Mais je pense que tout va bien».

Le Brésilien veut se relancer

L’attaquant de 20 ans a été officiellement présenté comme renfort de Palmeiras pour la saison : «Je suis très content. Je veux remercier Palmeiras et le président. Je suis très content depuis mon premier jour ici. C’était une négociation difficile. J’étais nerveux et anxieux pendant quelques jours, mais grâce à Dieu tout s’est bien passé. Je voulais venir et maintenant, je suis très content. Je suis prêt à jouer. J’ai joué avec le Betis, je me suis entraîné, petit à petit je trouve le rythme. Et pour ce qui est de jouer, ça dépend juste d’Abel», a-t-il déclaré. L’ancien joueur du FC Barcelone a reçu le maillot numéro 9 des mains de la présidente Leila Pereira et s’est dit ravi de son arrivée au Verdão. Acheté pour 25,5 millions d’euros à Barcelone, le Tigre a expliqué pourquoi il n’a pas réussi durant son passage dans l’équipe catalane :

«Peut-être que Deco (le directeur sportif du Barça) a dit que cela aurait pu être le timing… En arrivant à Barcelone, je suis revenu d’une blessure, de vacances, j’avais mal, j’ai engagé des professionnels de l’extérieur pour m’aider, mais il y avait aussi plein d’autres raisons. Maintenant, il s’agit de récupérer ma confiance, c’est le plus important». Avec Vitor Roque déjà inscrit au Championnnat Paulistão, Palmeiras revient sur le terrain lundi prochain contre São Paulo, à l’Allianz Parque. Vitor Roque a également rejeté les comparaisons avec l’attaquant Endrick, l’autre phénomène brésilien qui a émergé ces dernières années dans le football brésilien, et a souligné qu’il n’a jamais eu de rivalité avec l’actuel joueur du Real Madrid : «Je crois que ce sont les médias qui font la comparaison, qui essaient de créer une rivalité qui n’existe pas entre nous. Nous avons toujours été amis et compagnons. Il a écrit sa propre histoire, je suis content pour lui et je veux écrire ma propre histoire ici». Le Tigre est prêt à rugir à nouveau.