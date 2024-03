Portugal : la liste de Roberto Martinez avec Nuno Mendes, Vitinha, Danilo et Gonçalo Ramos

C’est la dernière liste de Roberto Martinez avant l’Euro 2024, où le Portugal affrontera la Tchéquie, la Turquie et un vainqueur de play-off. Avant cela, les champions d’Europe 2016 ont deux rendez-vous amicaux face à la Suède à Guimarães (21 mars) et en Slovénie le 26 mars.

Pour cette fenêtre internationale, le sélectionneur a appelé un groupe de 32 joueurs dans lequel on retrouve les Parisiens Nuno Mendes, enfin de retour de blessure, Danilo Pereira, Vitinha et Gonçalo Ramos. Dans cette Seleção on retrouve également les cadres que sont Ruben Dias, Pepe, Bernardo Silva et bien sûr Cristiano Ronalo.

La liste complète du Portugal :

Gardiens : Diogo Costa, José Sá, Rui Patrício

Défenseurs : João Cancelo, Nélson Semedo, João Mário, Diogo Dalot, Raphael Guerreiro, Nuno Mendes, Diogo Leite, Pepe, Rúben Dias, António Silva, Gonçalo Inácio, Toti Gomes, Danilo Pereira

Milieux de terrain : João Palhinha, Rúben Neves, João Neves, Bruno Fernandes, Otávio Monteiro, Vitinha, Matheus Nunes, Bernardo Silva

Attaquants : F.Conceição, Jota Silva, Trincão, Bruma , Rafael Leão, João Félix , Cristiano Ronaldo, Gonçalo Ramos.