LOSC - OM : les compositions probables

Match de gala ce mercredi soir, à 21h, au Stade Pierre-Mauroy. Lille, leader de Ligue 1 pourchassé par le Paris SG, l'Olympique Lyonnais et l'AS Monaco, accueille l'Olympique de Marseille, septième et toujours en course pour une qualification européenne en fin de saison. Une affiche donc que Christophe Galtier, qui se méfie de son adversaire du soir remis en selle par Nasser Larguet, prépare avec prudence et minutie.

Le coach du LOSC pourra compter sur l'indéboulonnable Mike Maignan dans les buts. En défense, on attend du classique, avec Zeki Celik à droite, José Fonte et Sven Botman en charnière centrale ainsi que Reinildo à gauche. Dans l'entrejeu, Renato Sanches, ménagé contre Strasbourg (1-1, 27e journée), devrait retrouver sa place aux côtés de Benjamin André.

Du classique des deux côtés

À l'animation, Jonathan Bamba et Jonathan Ikoné sont pressentis pour alimenter le duo Yusuf Yazici-Timothy Weah en pointe. Côté marseillais, Steve Mandanda, l'emblématique capitaine, répondra à l'appel dans les cages. Derrière, avec les suspensions de Hiroki Sakai et Alvaro Gonzalez ainsi que l'absence de Jordan Amavi sur blessure, on partirait sur une ligne de quatre, avec, de droite à gauche, Pol Lirola, Leonardo Balerdi, Duje Caleta-Car et Yuto Nagatomo.

Au milieu, Boubacar Kamara et Pape Gueye, performants ces dernières semaines, devraient également être reconduits. Dimitri Payet, lui aussi, continuerait à occuper le poste de meneur de jeu, flanqué de Florian Thauvin à droite et Saîf-Eddine Khaoui à gauche. Trois hommes chargés de servir au mieux Arkadiusz Milik, qui reste sur deux buts en deux titularisations en L1.