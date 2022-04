PSG : Mauricio Pochettino comprend Keylor Navas

La suite après cette publicité

Keylor Navas a fait part de ses états d'âme après la victoire du PSG à Angers 3-0 en milieu de semaine. «On va voir ce qu’il se passera dans le futur. Ma famille est heureuse ici, moi aussi, je suis content, on me traite bien. On verra ce qu’il se passera mais il faut que ça change d’une manière ou d’un autre», expliquait le gardien numéro un bis parisien à propos de sa concurrence avec Donnarumma. Pochettino avait déjà réagi juste après ces déclarations, se justifiant par une situation inédite d'avoir deux portiers d'un tel niveau.

Il en a remis une couche en conférence de presse ce vendredi à la veille de la réception de Lens, qui pourrait offrir le titre de champion de France au PSG. «Nous avons parlé du match et du sentiment de Keylor sur le futur. Il a dit ce qu’il ressentait, pas par rapport au passé, mais par rapport à l’avenir. Je l’ai dit aussi en conférence de presse juste après. L’objectif, c’est de bien finir la saison, remporter le titre et après pour l’avenir, l’histoire s’écrira sous certaines circonstances, qui seront sans doute différentes. On a discuté de plein de choses au niveau personnel. Déjà dans l’avion du retour, on a évoqué ce qui a été dit en devant les médias.»

