OM : Dimitri Payet enfin dans le coup ?

Si l'Olympique de Marseille était vraiment peu en verve ces derniers temps, c'est en partie à cause de son secteur offensif totalement dépendant de Florian Thauvin? Dimitri Payet a eu la Covid, a été suspendu et, surtout, a été a court de rythme. Mais depuis deux rencontres, on semble enfin avoir retrouvé le Payet qui avait mené l'OM à la seconde place la saison passée.

La suite après cette publicité

Son influence dans le jeu a déjà été grande contre Nantes le week-end dernier (3-1, 12e journée de Ligue 1). Il a inscrit un but et, surtout, a montré son âme de leader en laissant Dario Benedetto tirer le penalty du trois-zéro pour que l'Argentin débloque son compteur. Autant dire donc que le Réunionnais était très, très, très attendu ce mardi soir contre l'Olympiakos.

L'OM aura besoin de lui

Dès le début de la partie, on a senti qu'il avait des jambes. On le voyait se remuer, proposer des solutions, permuter avec Florian Thauvin, qui allait souvent dans l'axe. L'OM a cependant eu du mal à trouver la faille et ne l'a d'ailleurs toujours pas trouvée dans le jeu. Pour autant, les Phocéens se sont imposés contre les Grecs.

Deux penalties, deux fois tirés du même côté par Dimitri Payet. Après ses deux buts, on a senti un regain de forme en lui. On l'a vu dribbler, tenter des passes spectaculaires, à peu près tout ce qu'on avait vu de lui l'année passée lorsqu'il était à la baguette du jeu offensif des Olympiens. Avec la page Ligue des Champions tournée, même s'il reste une rencontre à jouer, et celle de la Ligue Europa qui ne sera probablement pas écrite, l'OM peut espérer beaucoup en championnat. Enfin, si c'est ce Payet là qui joue.