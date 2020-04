Mathieu Valbuena sait ce qu'il veut faire après sa carrière

Confiné à Athènes, en Grèce, où il évolue sous les couleurs de l'Olympiakos depuis l'été dernier, Mathieu Valbuena s'est confié au compte Twitter Footballogue. L'attaquant de 35 ans en a profité pour révéler ce qu'il comptait faire à l'issue de sa carrière.

«Quand on est dans une situation comme la mienne, ce que l’on redoute le plus, c’est quand ça va s’arrêter. On essaye d’avoir une bonne hygiène de vie car on sait très bien que ton corps c’est ton instrument de travail. On sait qu’il y a une fin à tout. Bien sûr, continuer dans le football parce que c’est ma vie, c’est quelque chose qui m’anime. Bosser pour un club, avoir un vrai projet sportif, travailler pour un club ça m’intéresserait énormément. Dans une cellule de recrutement, un poste de directeur sportif. Je pensais à ça, c’est ce que je me suis mis en tête pour l’instant. Je me pose la question sans me la poser non plus. Mais ce serait plus dans ce domaine-là», a déclaré Mathieu Valbuena. L'attaquant reste sous contrat en Grèce jusqu'en juin 2021.