PSG : Layvin Kurzawa et Julian Draxler présents à l'entraînement

Bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain ! Alors que les Parisiens iront défier Vannes, ce lundi, pour le compte des 16es de finale de la coupe de France, Mauricio Pochettino peut compter sur le retour de deux joueurs blessés avant la trêve hivernale. Layvin Kurzawa et Julian Draxler ont ainsi participé à la séance collective lors de la reprise.

Si Kylian Mbappé est, lui, revenu un jour plus tôt que prévu au Camp des Loges pour travailler en individuel, le latéral gauche, qui souffrait d'une gêne au mollet gauche, et le milieu offensif allemand, absent depuis la trêve internationale de novembre, ont donc repris avec l’entraînement collectif ce samedi après-midi au centre Ooredoo. En attendant le retour des joueurs sud-américains, le coach argentin des Rouge et Bleu pourrait également faire appel aux Titis Xavi Simons et Edouard Michut, présents lors de cette première session de travail de l’année 2022.