Real Madrid : Dani Ceballos lève le voile sur son avenir

Alors qu'il n'a disputé que 18 rencontres cette saison, Dani Ceballos (25 ans) ne considère aucunement un départ du Real Madrid. Auteur de 338 minutes de jeu lors de l'exercice 2021/22, le milieu de terrain espagnol pense qu'il pourrait être beaucoup plus utilisé dès la reprise, comme il l'a confié à la Cadena SER : « personne n'a dit qu'il voulait plus de minutes car au Real Madrid, quiconque veut jouer doit le mériter sur le terrain. Dans cette dernière partie de la saison, l'entraîneur m'a fait confiance et c'est le plus important. Maintenant, l'important est de bien commencer la pré-saison, car je pense que je peux obtenir beaucoup de minutes. »

L'ancien joueur des Gunners a également tenu à saluer l'arrivée d'Aurélien Tchouaméni, tout en affichant ses ambitions pour la suite de sa carrière : « pour moi, comme s'ils voulaient faire venir quatre ou cinq autres milieux de terrain [...] le meilleur doit être au Real Madrid. » Il a ensuite avoué vouloir disputer la Coupe du monde 2022, avant de conclure, avec une déclaration sur son ami et ancien capitaine Sergio Ramos : « il a eu une blessure un peu grave et la saison a été atypique pour lui, mais il va très bien revenir et ce sera le joueur que nous connaissons tous. Il va revenir en équipe nationale et faire un retour de qualité au PSG. »