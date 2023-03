France U21 - Espagne U21 : les compositions officielles

Suite et fin de cette fenêtre internationale pour l’équipe de France Espoirs. Les Bleuets accueillent ce mardi, au stade de la Rabine de Vannes, l’Espagne, dans le cadre d’un match amical. Quelques jours après une défaite cinglante survenue face à l’Angleterre (4-0), les hommes de Sylvain Ripoll vont vouloir rebondir pour effacer cette claque et ainsi se remettre la tête à l’endroit. L’équipe de France Espoirs sera également déterminée à faire bonne figure dans ce match puisqu’il s’agit tout simplement de la dernière rencontre de préparation avant la grande échéance qui aura lieu cet été, l’Euro. Autre formation également déjà qualifiée pour cette compétition, l’Espagne voudra poursuivre son excellente dynamique et enchaîner un dixième succès à la suite toutes compétitions confondues.

Cette partie sera à suivre en direct en live commenté sur le site Foot Mercato à partir de 18h30. Pour cette dernière sortie de cette fenêtre internationale, Sylvain Ripoll a décidé d’opter pour un schéma tactique organisé en 4-2-3-1, souvent utilisé lors des précédents rassemblements. Pilier de la sélection et de Chelsea, Benoît Badiashile est aligné en défense centrale avec Castello Lukeba, tandis que les cages seront gardées par Illan Meslier. Le milieu de terrain est composé de Han-Noah Massengo et Enzo Le Fée, tandis que le secteur offensif sera emmené par Michael Olise, Bradley Barcola et Amine Gouiri. Arnaud Kalimuendo est quant à lui aligné en pointe. Du côté de l’Espagne, on retrouve les jeunes Rodri (Betis) et Abel Ruiz (Braga) qui tenteront d’animer le secteur offensif de la Rojita.

Suivez la rencontre France U21 - Espagne U21 en live commenté

Les compositions :

France U21 : Meslier - Gendrey, Lukeba, Badiashile, Larouci - Le Fée, Massengo - Olise, Barcola, Gouiri - Kalimuendo.

Espagne U21 : Tenas - Martinez, Sanchez, Pageco, Gila - Baena, Sancet, Blanco - Rodri, Ruiz, Riquelme.