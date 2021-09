PSG : Achraf Hakimi compare sa vitesse à celle de Mbappé

Achraf Hakimi (22 ans) s'éclate depuis le début de saison au PSG. Auteur d'un doublé contre Metz mercredi soir (2-1), le latéral droit a offert la victoire aux siens dans les dernières secondes. Sa complicité avec Mbappé saute également aux yeux et ce dès les premiers matches. Les deux joueurs possèdent d'ailleurs une qualité en commun, la vitesse.

Reste à savoir qui est le plus rapide des deux car le Marocain le concède dans une interview à L'Equipe, ils ne se sont pas encore mesurés. «Si je suis le plus rapide ? Faudra voir, on n'a pas encore essayé de courir l'un contre l'autre. Il est très rapide lui aussi. En tout cas, c'est un plus pour l'équipe : tirer profit de notre vitesse peut nous faire gagner des matches.» Le défi est lancé.