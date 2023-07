Neymar condamné à une amende de 3 millions d’euros !

La suite après cette publicité

Même quand il n’est pas sur un rectangle vert, Neymar réussit à faire parler de lui. En mal. Auteur d’une nouvelle saison gâchée par les blessures, la star brésilienne se voit impliqué dans une drôle d’histoire. Lundi, l’ailier du Paris Saint-Germain a été condamné à une amende de 3 M€ pour «violations environnementales dans la construction d’un lac artificiel», dans l’un de ses manoirs à 130 km environ de Rio, au Brésil.

Le conseil municipal de Mangaratiba est à l’origine de ces condamnations, puisque les autorités ont rapporté des «dizaines d’infractions», dont «l’exécution de travaux soumis au contrôle environnemental sans autorisation», le captage et le détournement d’eau de rivière et «l’enlèvement de terrain et la suppression de végétation sans autorisation». Au total, les sanctions s’élèvent à 3 M€. Neymar dispose désormais de 20 jours pour faire appel. À noter qu’initialement, la sanction avait été fixée à environ 920 000€. Le 22 juin dernier, l’attaquant de 31 ans avait organisé une fête dans son manoir en se baignant notamment dans son lac artificiel.

