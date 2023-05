Bayern Munich : le vestiaire clashe les dirigeants

La suite après cette publicité

Cette saison n’a pas été la meilleure du Bayern Munich. Sortis en Coupe d’Allemagne et en Ligue des Champions, les Bavarois pourraient voir le titre leur passer sous le nez en Bundesliga. Au-delà des résultats, l’ambiance est très tendue chez les Munichois. D’ailleurs, les relations entre la direction et les joueurs sont plus froides que jamais. TZ rapporte que plusieurs joueurs de l’effectif sont gênés par les critiques constantes des dirigeants ces derniers mois.

Ce sentiment de rage s’est intensifié après les déclarations d’Oliver Kahn suite à la défaite face à Leipzig le week-end dernier. Le PDG, qui est sur la sellette, avait lâché que les l’équipe n’avait "pas agi intelligemment". Les joueurs n’ont pas non plus apprécié que Kahn ne défende pas Leroy Sané et Serge Gnabry lorsqu’ils étaient critiqués dans la presse, ni qu’il se serve du vestiaire pour justifier le limogeage de Julian Nagelsmann. Les coéquipiers de Thomas Müller estiment qu’ils ne sont pas assez soutenus par la direction, qui n’hésite pas à les lâcher publiquement.

À lire

Bayern Munich : Lucas Hernandez de retour à l’entraînement