Stade Rennais : Bruno Genesio a soufflé un nom pour le remplacer

Tout est allé très vite ces dernières heures. Bruno Genesio va quitter le Stade Rennais après un peu plus de 2 ans et demi de service en Bretagne, considérant qu’il n’est plus l’homme de la situation. C’est Julien Stéphan, celui-là même qu’il avait remplacé à son arrivée, qui va prendre sa place. L’entraîneur vainqueur de la Coupe de France 2019 devrait venir avec Denis Zanko comme adjoint.

Avant de partir, Genesio a soufflé un nom possible pour le remplacer en la personne de Rémi Garde (57 ans), dont il est très proche. D’après Ouest-France, le profil de l’ancien coach de l’OL (2011-2014) ne laissait pas insensible la direction rennaise, qui a finalement opté pour Stéphan, poussée par l’actionnaire François Pinault.