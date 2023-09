PSG : les étonnantes clauses que le Real Madrid veut imposer à Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Qui dit trêve internationale dit, pour les médias espagnols, superbe occasion de refaire un point sur le dossier Kylian Mbappé. Depuis la fin du mercato estival, les publications ibériques avaient été plutôt sages de ce côté-là, et n’avaient pas beaucoup évoqué le cas du Bondynois. Pourtant, d’ici quelques mois, le Real Madrid pourra enfin négocier avec le joueur sans avoir besoin de l’accord du PSG.

Tout indique qu’il n’y aura pas de retournement de situation et que le principal concerné ne prolongera pas son bail avec le Paris Saint-Germain. Le média pro-Madrid Defensa Central fait le point et explique que dans les négociations qui devraient démarrer en janvier, Florentino Pérez et le Real Madrid tenteront d’inclure une grosse clause dans le contrat de l’attaquant tricolore.

Florentino Pérez ne veut prendre aucun risque

Le journal dévoile ainsi que les Madrilènes veulent inclure deux clauses libératoires dans le futur contrat du joueur. Une pour les clubs européens, qui tournerait entre les 800 millions d’euros et le milliard d’euros. De quoi éloigner la concurrence des cadors anglais par exemple. Puis, une autre clause libératoire spécialement conçue pour les clubs saoudiens, qui dépasserait largement le milliard d’euros. Le média évoque ainsi une possible clause de 1,2 milliard d’euros. Reste à voir comment ceci pourrait être fait d’un point de vue légal tout de même.

Mais cette volonté d’inclure une clause spéciale anti-saoudiens/qataris témoigne clairement de ce changement de paradigme dans le foot actuel, et Florentino Pérez en est pleinement conscient, lui qui a par exemple perdu Karim Benzema cet été. Le journal rajoute que les gros clubs européens envisagent de faire signer des contrats similaires à leurs meilleurs éléments. Affaire à suivre…