OL : Bradley Barcola a conseillé Noham Kamara

Cet hiver, le Paris Saint-Germain a prêté (avec option d’achat) le jeune défenseur Noham Kamara à l’Olympique Lyonnais. Et si le jeune joueur de 19 ans a accepté de rallier la capitale des gaules, c’est en partie grâce aux conseils d’un ancien de la maison rhodanienne, Bradley Barcola. C’est ce qu’a déclaré Kamara lors de son arrivée sur les bords du Rhône.

«C’est vrai que ça s’est fait à la dernière minute. Pour moi, c’était un peu stressant puisque je ne savais pas trop où j’allais aller. Ce projet avec Lyon m’a tout de suite plu. Il avait l’air très intéressant. L’accompagnement des dirigeants m’a tout de suite fait accrocher, donc je suis très content d’être ici et maintenant je suis très pressé de commencer. Je n’ai pas hésité une seule seconde. J’en ai même parlé au PSG avec un certain joueur formé à Lyon : Bradley Barcola. On a eu beaucoup de discussions. Il m’a dit que l’OL allait vraiment me faire évoluer. Bradley m’a parlé de la ville, mais surtout du cadre sportif à l’intérieur du club», a-t-il déclaré dans un entretien accordé à Radio Scoop.

