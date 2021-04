Le Real Madrid désigne 4 joueurs comme intransférables, l'ultimatum du PSG à Neymar

La suite après cette publicité

Quatre joueurs du Real intransférables

«Intouchables !» Voilà le titre de Marca ce matin en première page. Et pour désigner les intransférables du Real l'été prochain, une photo avec Rodrygo, Vinicius Junior, Martin Odegaard et Federico Valverde. Le message est clair pour la publication madrilène : ces 4 joueurs sont désignés comme l'avenir du club merengue et rien ne les fera partir l'été prochain. Pour les 3 premiers, cela semble logique, mais les doutes sont permis pour Odegaard. En effet, Zinedine Zidane ne comptait pas sur lui en début de saison et le Norvégien a été obligé de s'exiler du côté d'Arsenal cet hiver pour gagner du temps de jeu. Il aura apparemment sa chance la saison prochaine. Avec à ses côtés, Luka Modric et Karim Benzema. Les deux stars vont prolonger leur contrat dans les prochains jours selon la presse du pays. Le Real passe à 6 intouchables.

L'ultimatum du PSG à Neymar

On approche du final dans le feuilleton Neymar. Et normalement, il devrait être heureux pour les supporters du Paris Saint-Germain. Le Brésilien devrait prolonger son contrat avec le club de la capitale et cela jusqu'en juin 2027. Cependant, la presse catalane semble avoir du mal à se faire à l'idée et continue de mettre la pression sur la tête de l'ancien joueur du Barça. Ce matin, par exemple, Sport estime que «le PSG a mis un ultimatum» à son joueur afin qu'il se dépêche de prolonger. Nasser al-Khelaïfi aurait notamment émis le souhait que la signature soit effective avant la double confrontation contre Manchester City en demi-finale de la Champions League. Le président du PSG obtiendra-t-il gain de cause ?

La folie Zidane en Ligue des Champions

Zinedine Zidane est-il un magicien ? En tant que joueur, la réponse était clairement oui. Mais désormais, on pourrait se poser la question sur son rôle d'entraîneur. D'ailleurs, As y répond et estime que ZZ est «un magicien.» Cela est placardé en grand sur la première page du média espagnol ce vendredi. Les chiffres parlent d'ailleurs d'eux-mêmes pour Zizou. Il a disputé 11 confrontations en aller-retour depuis qu'il est coach du Real. Il en a remporté 10 ! Une folie qui en dit long sur cette culture de la gagne qu'il a inculquée à ses hommes en Champions League. Surtout, cela en dit long aussi sur son côté tactique, qu'il remporte à chaque fois face aux plus grands coachs du monde. La dernière victime en date se comme Jürgen Klopp avec Liverpool.