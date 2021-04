Ligue des Champions : Manchester City ne pense pas encore au Paris SG mais...

Mission accomplie. Manchester City a obtenu son billet pour les demi-finales de Ligue des Champions ce mercredi, en l'emportant sur la pelouse du Borussia Dortmund (1-2). Les Citizens n'avaient plus intégré le dernier carré de la compétition depuis 2016. Déjà une petite victoire pour Pep Guardiola, souvent malheureux dans la compétition reine depuis son arrivée en Angleterre.

C'est le Paris SG qui se dressera sur la route des Skyblues au prochain tour. Un rendez-vous auquel le manager catalan assure ne pas encore penser. «Il reste encore beaucoup de matches. Pour la deuxième fois de notre histoire, nous sommes dans l’élite européenne. Maintenant, je ne veux pas penser au PSG une seule seconde. Je veux célébrer. Dîner avec l’équipe, bien dormir, demain est un autre jour», a-t-il lâché après la rencontre.

La bourde de Foden

Lancé dans une course à un potentiel quadruplé (Premier League, FA Cup, Carabao Cup et C1), les Mancuniens sont toutefois prêts à en découdre, comme l'a expliqué Ilkay Gündogan au coup de sifflet final. «Nous savons combien cette compétition est difficile année après année. (...) Nous nous sommes prouvés que nous sommes prêts pour ce genre de rendez-vous», a lancé le milieu international allemand.

Comme Riyad Mahrez, originaire de Paris, Phil Foden, ou du moins le responsable de son compte Twitter, s'est montré plus impatient que son coach et son expérimenté partenaire. «Kylian Mbappé es-tu prêt ?», a-t-il posté sur Twitter. Un message depuis effacé, qui, selon le Daily Mail, pourrait valoir une rupture de contrat entre la starlette anglaise et sa boîte de communication. Mbappé et le PSG, férus de réseaux sociaux, ne l'auront sans doute pas loupé avant un rendez-vous qui promet.