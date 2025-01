L’OM lance une équipe de football pour amputés

Dans une démarche d’inclusivité, l’Olympique de Marseille a annoncé ce samedi 18 janvier lancer une section football spéciale pour les amputés, en association avec le programme Treizième Homme. Les joueurs de cette toute nouvelle équipe seront accueillis par Pablo Longoria avant la rencontre face à Strasbourg demain soir, en clôture de la 18e journée de Ligue 1.

Parrainée par l’ancien olympien Romain Alessandrini, cette promotion jouera son premier entraînement à l’OM Campus ce dimanche. «Le football est le sport le plus populaire qui soit, et à ce titre, il est nécessaire qu’il reste accessible à toutes et à tous. A cet égard, nous sommes particulièrement fiers d’être le premier club de Ligue 1 McDonald’s à disposer d’une section de football pour amputés», a déclaré Fabrizio Ravanelli dans un communiqué publié par le club.