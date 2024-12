Pablo Longoria a raté le coup Erling Haaland

Ce lundi soir, Pablo Longoria s’est lancé dans un exercice inédit puisqu’il était l’invité de l’émission Zack en roue libre de Zack Nani sur Twitch. Durant plus de deux heures, le président de l’OM s’est prêté au jeu. Il a évoqué divers sujets, notamment sa carrière en tant que recruteur à la Juventus (entre 2015 et 2018). Et il a avoué avoir un énorme regret puisqu’il n’a pas réussi à faire signer un certain Erling Haaland. Ses propos sont relayés par RMC Sport.

La suite après cette publicité

«Pour moi il y a trois histoires, non, on peut dire des échecs, qu’on a fait en tant que club. C’était Haaland à la Juventus, et c’est même un échec personnel dont je me rappelle toujours. J’étais à l’Euro des moins de 17 ans en Croatie, je ne me rappelle pas la date mais c’était autour de 2015 ou 2017 plus ou moins (2017, ndlr). C’était en Croatie et c’était la génération 2000. Jamais je ne l’aurais remarqué dans ce Championnat d’Europe mais il commençait à percer à Molde. La personne qui suivait les jeunes, c’était Matteo Tognozzi et il est aujourd’hui directeur sportif à Grenade, il parlait toujours de Haaland, Haaland, Haaland… Il en parlait beaucoup et il avait 17 ans à Molde. Je suis allé le voir jouer une fois à Molde, il était fort. Un jour il (le père d’Erling Haaland, ndlr) est venu à Turin, on le reçoit pour un dîner Federico Cherubini et moi avec son père, il y avait un tabou c’était de parler de Roy Keane. C’était le tabou avec son père, il ne fallait surtout pas parler de Roy Keane parce qu’à l’époque Erling Haaland était encore le fils d’Alf-Inge Haaland et non l’inverse. Arrive un moment dans le dîner où il demande quel va être son plan de carrière. À l’époque il n’y avait pas encore de deuxième équipe à la Juventus, il n’y avait pas beaucoup à offrir. Mais c’est vrai que là-bas c’est quelque chose qu’on avait bien travaillé.» Un échec que Longora regrette encore aujourd’hui.