Loïc Rémy à Caykur Rizespor

Nous vous l'expliquions ce matin, c'est désormais officiel : Loïc Rémy (33 ans) s'est engagé avec Caykur Rizespor en Turquie. L'attaquant, libre depuis son départ du LOSC, s'est engagé pour deux ans avec le 15e de la dernière Süper Lig.

Interrogé au micro de TRT Spor, dans la foulée de sa signature, le Français s'est dit heureux d'arriver en Turquie, assurant ne pas être en pré-retraite. «Je veux me montrer désormais, prouver mes qualités ici, pas seulement me reposer sur ma réputation, je peux encore jouer plusieurs années et je suis pressé de démarrer cette nouvelle aventure», a-t-il lâché. C'est dit.