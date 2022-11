OM : la renaissance de Leonardo Balerdi

La suite après cette publicité

« Il a un peu de chance parce que le gardien laisse le ballon passer, mais c'est plein d'opportunisme de sa part. Il a fait un très bon match, il va être l'un des meilleurs défenseurs d'Europe dans quelques années. » Cette phrase, c'est André Villas-Boas qui l'a prononcée après une victoire de l'OM sur Lorient. Le seul buteur du match est aussi l'homme visée par cette déclaration : Léonardo Balerdi.

Mais il s'avère que le temps a passé et que même ses plus fervents supporters ont commencé à douter. Souvent pas très concentré, la plupart du temps malchanceux, le défenseur central argentin semblait voué à rester ce fameux éternel espoir qui ne trouve jamais vraiment la lumière. Où du moins que sur un laps de temps très court.

Il a su profiter des erreurs de parcours des autres

Mais tout a changé. L'année passée, il avait péniblement dépassé les 1200 minutes de jeu sous Jorge Sampaoli alors que son compatriote appréciait son profil. Cette saison, sous l'égide d'Igor Tudor, il est le second joueur de l'OM à avoir le plus joué (derrière Chancel Mbemba) et affiche déjà 1600 minutes au compteur.

On l'imaginait pourtant rétrogradé dans la hiérarchie avec l'arrivée d'Eric Bailly, trop souvent blessé, de Samuel Gigot, pas franchement fiable, et le replacement de Sead Kolasinac dans cette défense à trois. Mais l'Argentin de 23 ans, qui a été malheureux en marquant contre son camp face à Ajaccio puis en détournant une frappe dans son but contre Lens a su profiter des errements des autres.

Balerdi mérite la sélection albiceleste

Ainsi, ce dimanche soir, contre Monaco, il devrait être à nouveau titulaire. Il a progressé aussi. Notamment dans son self-contrôle. Il prend moins de carton inutile, il ne s'éparpille plus autant et contrôle un peu mieux ses émotions. Igor Tudor, en conférence de presse jeudi dernier a d'ailleurs loué ses qualités.

« L'autre jour, je parlais avec mon staff du rendement, de ceux qui jouaient le plus. Il n'y en a aucun qui n'était en dessous de nos attentes. Léo, ça fait un mois qu'il fait des prestations de haut niveau, il mérite des sélections avec l'Argentine, je lui ai dit. Il s'est amélioré sur la dureté, sur sa personnalité. En jouant un foot de un contre un, on voit ses qualités sur lectures du jeu et sa vitesse, je suis très satisfait », exprimait le Croate. Ce sera trop juste pour cette Coupe du Monde. Mais la prochaine... qui sait ?

Avec Parions Sport en ligne votre premier pari est doublé jusqu’à 100€ et obtenez 10€ offerts sans dépôt avec le code FML1. Créez votre compte dès aujourd’hui pour profiter de cette offre exclusive et misez sur Alexis Sanchez, buteur et son équipe gagne à Monaco à 5,70. (cotes soumises à variation)