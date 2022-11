EdF : Didier Deschamps envoie un message à Amine Harit

La suite après cette publicité

Interrogé sur l’appel d’Axel Disasi dans la liste des 26 Bleus retenus pour la Coupe du monde au Qatar, Didier Deschamps en a profité pour envoyer un message au Marseillais Amine Harit, victime d’une grave blessure au genou lors d’un choc avec le défenseur monégasque.

« Je lui souhaite le plus prompt rétablissement, mais ce sont des actions de jeu, de contact. Dans le sport, il y a des blessés à l'entraînement, parfois seul. le football est un sport de contact. Ça peut arriver. Et quand vous êtes défenseurs, il y a plus de probabilités que vous blessiez plutôt que vous vous fassiez blesser. Je sais que Axel est désolé, mais il ne va pas culpabiliser », a-t-il confié en conférence détresse.