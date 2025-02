PSV : Johan Bakayoko pisté en Premier League

Tête d’affiche de la nouvelle génération belge, Johan Bakayoko a réalisé une superbe campagne de Ligue des Champions avec le PSV Eindhoven, auteur de deux buts et une passe décisive. Si le PSV aimerait conserver son prodige, celui-ci ne laisse cependant pas insensible les plus grosses écuries européennes de par sa qualité de dribble et de percussion. Selon Tuttosport, si la Juventus est intéressé par l’ailier qu’il retrouvera ce soir en barrage de Ligue des Champions, c’est Newcastle qui tiendrait la corde.

La suite après cette publicité

Les Magpies suivent en effet l’ailier belge avec un intérêt important pour la saison prochaine et prévoiraient de mettre environ 40 millions sur la table. Les Turinois n’ont pas abandonné le dossier pour autant, et pourraient se mettre en mouvement pour attirer le joueur du PSV. Une chose est sure, Johan Bakayoko a de fortes chances de jouer en noir et blanc l’année prochaine.