Fiorentina : Edoardo Bove a été extubé et a passé une bonne nuit

Selon les dernières nouvelles de l’hôpital de Careggi, Edoardo Bove a été extubé dans la matinée et est désormais réveillé et lucide. Hospitalisé en soins intensifs, le milieu de 22 ans a bien dormi cette nuit. Dans les prochaines 24 heures, de nouveaux tests seront réalisés pour comprendre les causes de ce malaise soudain, survenu en pleine rencontre dimanche à la 17ème minute. Dans la soirée de lundi, un nouveau bulletin est attendu pour mieux l’état de santé d’Edoardo Bove. La nuit s’est bien passée après la grande frayeur, Bove a même prononcé ses premiers mots, rapportés par La Repubblica : «Merci à tous». Peu avant le déjeuner, David De Gea et Lucas Beltràn, partis rendre visite à leur ami et coéquipier, ont quitté l’hôpital : «Il va mieux», ont-ils dit aux personnes présentes à l’extérieur de l’hôpital de Careggi. Le gouverneur de Toscane, Eugenio Giani, a publié une déclaration à sa sortie de l’hôpital de Careggi : «J’ai parlé à Bove, il est bien conscient. Il a une grande capacité de réaction, c’est un bon garçon en or, aussi pour sa capacité à revenir après un événement comme celui-ci. Je veux remercier les médecins et le personnel soignant. Dans ces cas-là, nous sentons qu’à Florence, nous avons un trésor et une excellence : vous lirez le bulletin des médecins du reste. Je lui ai transmis l’affection que Florence et tous les fans lui ont témoignée pendant ces heures».

La maire de Florence Sara Funaro a aussi témoigné : «Je suis en contact avec la Fiorentina et l’hôpital de Careggi, évidemment quand il y a des nouvelles, ils les leur donnent. Mon message est pour lui apporter du soutien et de la force pour le revoir avec ce merveilleux ce sourire et cette détermination sur le terrain, avec ses coéquipiers». Plus important encore, la Fiorentina vient de publier un communiqué : «L’ACF Fiorentina annonce qu’Edoardo Bove, après avoir passé une nuit tranquille, a été réveillé et extubé ce matin. Il est actuellement éveillé, alerte et orienté. Il a parlé avec la famille, la direction de la Viola, l’entraîneur et ses coéquipiers qui se sont précipités pour le voir dès qu’ils ont reçu la bonne nouvelle. Dans les prochains jours, des enquêtes plus approfondies seront menées pour établir les causes qui ont conduit à la situation critique survenue hier. Depuis Careggi, les médecins traitant le footballeur confirment que les investigations diagnostiques se poursuivent. La Fiorentina remercie l’hôpital universitaire de Careggi, tous les médecins et le personnel pour le travail effectué avec beaucoup d’humanité et de professionnalisme. Merci également à tout le Peuple Viola et au monde entier du football qui, dans ce moment délicat, ont fait preuve d’une grande proximité et d’une grande attention avec des messages et un soutien qui ont apporté un grand réconfort tant au Club qu’à Edoardo et à sa famille.»