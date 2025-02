OL-PSG | Streaming : comment regarder le match en direct

De l’enjeu et du prestige, le tout sous fond de guerre entre deux présidents. Cet OL-PSG revêt décidément une importance particulière, alors que le PSG caracole en tête du championnat et que l’OL tente de mettre un pied sur le podium. Il y a la quête d’une saison parfaite pour le club parisien, encore invaincu en Ligue 1, et celle d’un retour en Ligue des Champions pour l’OL, qui a repris du poil de la bête depuis l’arrivée de Paulo Fonseca sur le banc de touche.

La suite après cette publicité

L’Olympique Lyonnais va donc tenter de relever le défi d’être la première équipe à faire tomber le PSG, dimanche soir au Groupama Stadium. Sous le regard attentif de deux hommes : John Textor et Nasser Al-Khelaïfi. Les deux patrons se détestent et n’hésitent pas à s’affronter lors des conseils d’administration à la LFP. Cela ajoute encore un peu de piment à cette affiche de notre championnat, à suivre en exclusivité sur DAZN.

Regarder le match de foot OL-PSG en streaming

Pour ce grand classique de la L1, on peut s’attendre à un match spectaculaire. Et pour le voir en direct, une seule solution, s’abonner à DAZN. Au cas où vous n’avez pas suivi le feuilleton de l’attribution des droits TV, c’est DAZN qui a empoché la mise pour les cinq prochaines années et qui remplace ainsi Prime Vidéo et Canal +, qui détenaient les droits l’an passé. Avec 8 matches sur 9 en exclusivité à chaque journée, le 9e étant proposé en différé à partir de minuit le jour même ! Si votre fournisseur d’accès à internet distribue DAZN, aucune inquiétude, vous pourrez vous abonner par ce biais. Sinon, pas de stress, puisque le service est accessible en OTT, via le site et l’application DAZN. Donc il vous suffit de posséder un smartphone, une tablette ou une TV connectée pour regarder légalement OL-PSG.

La suite après cette publicité

Pour regarder en exclusivité ce choc de Ligue 1, vous n’avez donc qu’à vous abonner à DAZN, qui vous propose pour sa folle promotion : pour voir TOUS les matches jusqu’à la fin de la saison, il vous suffira de vous procurer le "Pass Mi-Saison" à 49 €. Un achat, et tout est réglé, vous aurez accès à 100 % de la Ligue 1 jusqu’à la 34e journée le 18 mai prochain ! On vous le rappelle, DAZN est le diffuseur exclusif de 8 rencontres par journée, et le 9e et dernier match est à retrouver en différé, à partir de minuit le jour-même.

Pour ceux qui possèdent une Android TV ou un ChromeCast, vous serez en mesure de streamer cet OL vs PSG directement sur votre téléviseur et ainsi de profiter de cette rencontre chez vous pour peu que vous ayez un Wifi haut débit (fibre ou autre) ou une connexion mobile 4G ou 5G efficace. De quoi profiter de cette affiche de Ligue 1. Pour ne rien rater des rencontres de votre championnat favori, n’hésitez plus et souscrivez à l’offre DAZN à 49 € jusqu’à la fin de la saison.

La suite après cette publicité

Cliquez ici pour vous inscrire sur DAZN et accéder au match OL-PSG.