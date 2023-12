Raphaël Varane ouvre la porte à un retour au Real Madrid

À l’heure où Manchester United vient de s’enfoncer un peu plus dans la crise en s’inclinant sur la pelouse de West Ham (2-0) à l’occasion de la 18e journée de Premier League, un membre de l’effectif d’Erik Ten Hag pourrait prendre la poudre d’escampette cet hiver. Comme nous l’évoquons depuis plusieurs semaines, Raphaël Varane traîne son spleen dans le Nord de l’Angleterre (14 apparitions dont 9 titularisations pour 1 but cette saison). Déclassé dans la hiérarchie en défense centrale, l’ex-international français ne parvient plus à obtenir les faveurs de son entraîneur et n’accepte plus sa situation à MU.

Conséquence, un départ du Français lors du prochain marché des transferts semble d’actualité. Et à en croire les propos rapportés par la presse espagnole plus tôt dans la semaine, le joueur de 30 ans pourrait rebondir au Real Madrid. Cette saison, la formation emmenée par Carlo Ancelotti n’est pas épargnée par les blessures. En vue de pallier les absences d’Eder Militao et de David Alaba, le club merengue multiplie les pistes et n’exclut pas l’hypothèse d’un retour de Raphaël Varane. Même son de cloche en ce qui concerne le principal intéressé. Selon As, le natif de Lille dispose toujours d’un pied-à-terre à Madrid où il se rend régulièrement pour passer du bon temps en famille. De plus, il serait prêt à faire des sacrifices afin de retrouver son ancienne formation, quitte à accepter de baisser son salaire en vue d’obtenir un accord le plus vite possible. À noter que le Bayern Munich reste en embuscade dans ce dossier.