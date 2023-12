Manchester United : deux portes de sorties en or s’offrent à Raphaël Varane

Raphaël Varane ne doit plus savoir sur quel pied danser. Titulaire en force l’an dernier, le défenseur français a perdu petit à petit sa place cette saison jusqu’à devenir le quatrième axial dans l’esprit d’Erik ten Hag. Même le revenant Jonny Evans et le pestiféré Harry Maguire lui sont passés devant. Un choix que le coach de MU a expliqué en conférence de presse à la fin du mois de novembre. « Varane ? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Ce sont des rumeurs. C’est un joueur très important, mais il y a une concurrence interne et il devrait y en avoir dans un club de haut niveau, comme le nôtre. Et même lorsque vous avez deux joueurs qui réussissent brillamment, comme Varane et Maguire, vous devez également faire un choix pour ce poste.»

La suite après cette publicité

Dans le flou à Manchester United

À ce moment-là, Varane n’avait joué que 12 rencontres toutes compétitions confondues, dont 7 en tant que titulaire. Il faut noter qu’il a été blessé en début de saison et qu’il a raté 4 matches. Il faut également rappeler qu’il n’a pas forcément évolué à son meilleur niveau quand il était sur le terrain. Mais le Frenchy a fait son retour dans le onze de départ mancunien lors du choc face au Bayern Munich en Ligue des champions (12 décembre, défaite 1 à 0) et lors du match de Premier League face à Liverpool (0-0). Une rencontre où l’ancien du Real Madrid a marqué des points puisqu’il a remporté 100% de ses duels et qu’il a réalisé 3 interceptions.

À lire

Mercato AS Monaco : Youssouf Fofana a pris une grande décision pour son avenir

Encensé par la presse britannique pour sa performance, le champion du monde 2018 fait encore et toujours parler de lui à la rubrique mercato. En effet, depuis plusieurs semaines maintenant, son nom est cité parmi les joueurs indésirables à Manchester United. Le club anglais écoutera les offres pour le joueur âgé de 30 ans cet hiver. D’autant que The Athletic explique que les Red Devils ont tout intérêt à le laisser filer puisque son contrat ne s’achève pas en juin 2025 comme on l’imaginait, mais en juin 2024. Concrètement, Varane peut commencer à discuter avec des clubs non-britanniques cet hiver ou être libre en fin de saison. Il peut encore prolonger automatiquement son bail d’une saison, mais il faut que plusieurs conditions soient remplies.

La suite après cette publicité

Un retour à la Maison blanche ?

Ce mardi, le Manchester Evening News révèle que le défenseur envisage cette solution, lui qui impressionne à nouveau. Dans le même temps, son club n’exclut pas de s’en séparer. Le Daily Mail explique que John Murtough, le directeur du football de Manchester United, s’est rendu en Arabie saoudite afin de tâter le terrain pour vendre quatre joueurs, à savoir Jadon Sancho, Casemiro, Anthony Martial et donc Raphaël Varane. Difficile pour ce dernier d’y voir clair. D’autant qu’une autre option pourrait s’offrir à lui durant le mois de janvier 2024. En Espagne, la Cadena COPE cite le nom de l’ancien joueur du Racing Club de Lens au Real Madrid.

En effet, les Merengues ont perdu David Alaba, qui souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Le polyvalent défenseur autrichien sera absent plusieurs mois. Si certains médias espagnols comme Marca indiquent que les Merengues ne recruteront pas cet hiver, la COPE cite le nom de Varane (30 ans, 14 apparitions, 1 but) parmi les cibles envisagées. Le média ibérique explique que son retour à Madrid pourrait être une bonne chose, d’autant qu’il connaît parfaitement la Casa Blanca. Le mois de janvier risque d’être très animé pour Raphaël Varane, qui a déjà deux options intéressantes (Real Madrid et Arabie saoudite).