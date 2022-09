Premier League : Chelsea arrache la victoire contre West Ham, Tottenham s'offre Fulham, Brentford corrige Leeds

La Premier League nous offrait son traditionnel Multiplex pour la 6ème journée de Premier League. Dans les matches de 16 heures, on commençait avec un séduisant (sur le papier) Chelsea - West Ham. Thomas Tuchel décidait d'ailleurs de déjà titulariser Wesley Fofana au cœur de la défense avec Koulibaly et Thiago Silva alors que David Moyes misait sur les deux dernières recrues made in Ligue 1 : Lucas Paqueta et Thilo Kehrer. De quoi s'attendre à une belle après-midi du côté de Stamford Bridge. Mais cela n'a pas été le cas. Dans un match assez pauvre techniquement, le spectacle n'a pas été au rendez-vous, loin de là (du moins jusqu'à la 80ème minute).

Incapable d'accélérer le jeu, Chelsea a eu énormément de difficultés à se montrer dangereux. La formation emmenée par Thomas Tuchel finissait presque logiquement par concéder l'ouverture du score par l'intermédiaire d'Antonio (62e). Mais contre toute attente, sur une demi-occasion provoquée par une mauvaise intervention de Thilo Kehrer, Ben Chilwell en profitait pour égaliser (1-1, 78e). Et ce but relançait la fin de match. Un peu mieux, les Blues réussissaient par miracle à prendre l'avantage grâce à Kai Havertz (88e, 2-1). Suffisant pour prendre les trois points puisque l'égalisation de Maxwell Cornet dans les dernières secondes était refusée pour une très légère faute (discutable) sur Edouard Mendy. Chelsea s'impose donc miraculeusement dans ce match.

Tottenham remonte à la deuxième place

Dans l'une des autres rencontres, Tottenham recevait Fulham. Un bon test avant d'accueillir l'OM en Ligue des champions dans quelques jours. Face au promu, les hommes d'Antonio Conte ont fait le job (2-1) grâce notamment à un nouveau but de l'inévitable Harry Kane. En première période, c'est Hojberg qui avait ouvert le score. De son côté, Wolverhampton s'offre son premier succès de la saison grâce à sa courte, mais précieuse victoire face à Southampton (1-0). Podence a inscrit l'unique but du match. Il fallait aller du côté de Nottingham Forest pour voir un scénario totalement fou. Alors que le promu aux 25 recrues menait 2-0 à la mi-temps, Bournemouth a finalement renversé le match pour s'imposer 3-2 en fin de rencontre.

Enfin, dans les autres matches, Newcastle et Crystal Palace se quittent sur un triste 0-0. Brentford a réussi la bonne opération en dominant nettement Leeds (5-2) dans un match rythmé. L'attaquant anglais Ivan Toney a notamment inscrit un triplé dans cette rencontre. Après ce multiplex, le classement évolue grandement. Dans le haut de tableau, Tottenham s'empare de la deuxième place juste derrière Arsenal (en attendant City ce samedi soir). Chelsea remonte à la 5ème place également alors que West Ham pointe à une inquiétante 17ème place. Nottingham Forest reste aussi 18ème.

Les résultats du Multiplex