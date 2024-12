Montpellier : Daniel Riolo cartonne Téji Savanier

Téji Savanier est dans la tourmente. Interpellé par un spectateur lors de Puy-Montpellier (4-0), ce samedi en Coupe de France, le capitaine héraultais s’était fendu d’une sortie lunaire qui avait fait grincer. « Derniers de Ligue 1, ça ne fait pas mal ? Quand tu gagnes 210 000 euros par mois, ça va ! », avait-il indiqué. Des propos qui n’étaient pas passés auprès du MHSC et de ses supporters. Savanier s’est depuis excusé, via un communiqué publié par Montpellier. Pas de quoi convaincre Daniel Riolo, qui souhaite que le club de Laurent Nicollin se débarrasse du milieu de 33 ans.

« Moi, les excuses de Téji Savanier, je n’accepte pas. Je le vire immédiatement du club. Il a tenu Montpellier comme un héros pendant des années. C’était le meilleur joueur du club, il a été fidèle, car il aurait pu aller ailleurs, mais il y est resté. C’est là où il y a cette petite question. Il y est resté parce qu’il n’avait pas envie de se faire mal en allant ailleurs ou par fidélité à ce club qu’il adore. Il a été le plus gros salaire du club. C’était probablement mérité et il a été capitaine. Depuis plusieurs mois, Michel Der Zakarian (ex-coach de Montpellier) se plaignait de lui, notamment sur le poids et son statut du club. On ne pouvait pas le bouger et il était intouchable dans le club. Je pense qu’il faudrait le sortir de l’équipe pour voir s’il n’y a pas une autre solution pour animer ce milieu de terrain et se sauver. Il n’apporte plus rien », a indiqué l’éditorialiste de RMC, mardi.