UEFA Europa League
C3 : Jean-Michel Aulas réagit à l’élimination de l’OL
1 min.
@Maxppp
Ce jeudi soir, l’Olympiquer Lyonnais a vécu une grosse désillusion en se faisant éliminer de la Ligue Europa par le Celta de Vigo, dès les huitièmes de finale (1-1, 0-2). Une défaite à laquelle a réagi son ancien président, actuellement en course pour le poste de maire de la ville, Jean-Michel Aulas.
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Le Progrès Lyon @leprogreslyon – 21:09
« Il faut savoir perdre un match le jeudi pour gagner le dimanche » : @JM_Aulas réagit après la défaite de l'OL #TeamOL #OLCeltaVoir sur X
« C’était un match difficile pour l’OL parce que l’infériorité numérique depuis le début était difficile à compenser. Mais ils se sont bien défendus. Le Celta Vigo est une très bonne équipe, il faut savoir quelques fois perdre un match le jeudi pour gagner le dimanche », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Le Progrès.
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