Mason Greenwood élu joueur du mois de décembre en Ligue 1

Cette fois, c’est la bonne pour Mason Greenwood. Nommé pour être joueur du mois de septembre en Ligue 1, l’Anglais avait finalement vu Bradley Barcola lui griller la politesse. Mais pour décembre, tous les astres étaient visiblement de son côté, le Marseillais ayant dominé les débats face à Rayan Cherki et Jonathan David, lauréat en novembre.

Mason Greenwood a récolté 38% des votes, devançant Rayan Cherki de peu (33%), et Jonathan David (29%). Un trophée qui vient récompenser la forme du moment de l’Anglais (3 buts en décembre), et plus globalement celle de l’OM, invaincu depuis 8 rencontres. Il est le premier Marseillais recevant cette distinction cette saison.