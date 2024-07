Racisme, Argentine : Rodrigo De Paul dézingue les détracteurs d’Enzo Fernandez

À la suite d’une vidéo mettant en scène des joueurs argentins en train d’entonner un chant raciste envers des joueurs de l’équipe de France, l’international argentin, Enzo Fernandez, a présenté ses excuses. Pour autant, l’affaire est encore loin d’être terminée. Wesley Fofana s’était ainsi publiquement insurgé des propos tenus par son coéquipier sur ses réseaux sociaux : «racisme décomplexé», avait-il déploré, avant de se désabonner de son compte Instagram, tout comme les autres Frenchies de Chelsea : Axel Disasi, Malo Gusto, Benoît Badiashile, Christopher Nkunku, Lesley Ugochukwu. De son côté, Mike Maignan a également réagi à cette vidéo en répondant à un post de Jules Koundé et en dénonçant l’inaction des instances face aux débordements racistes.

Oui, mais voilà, face à cette vague de réactions, un homme a un avis bien différent, qui ne manquera pas, non plus, de faire réagir… Son nom ? Rodrigo De Paul. Invité à réagir à cette affaire, l’Argentin de 30 ans s’en est alors pris aux détracteurs de son compatriote sans les citer. «Je comprends que les personnes qui ont souffert du racisme puissent ne pas aimer cela. Mais je pense que si l’un des coéquipiers d’Enzo se sent offensé, il doit l’appeler, pas le poster sur les réseaux sociaux. Je pense qu’il y a de la malveillance dans tout cela ; ils essaient de faire de cette affaire quelque chose qu’elle n’est pas. C’est très étrange, c’est comme donner un coup de pied à quelqu’un qui est à terre. Il me semble inutile de le mettre sur la touche. Vous pouvez l’appeler et lui dire 'ce n’est pas correct, pourquoi ne pas poster un message pour vous excuser’, et le problème s’arrêtera là…» Pas sûr que ce problème s’arrête là avec de telles déclarations…