Ballon d’Or féminin : les premiers mots émouvants d’Aitana Bonmati

Alors qu’elle a été essentielle pour le FC Barcelone et l’Espagne cette saison, Aitana Bonmati a tout remporté lors de l’année qui vient de s’achever. Remportant ainsi la Ligue des Champions et la Coupe du monde, la capitaine de la Roja a donc logiquement remporté le cinquième Ballon d’Or féminin de l’histoire. Touchée en arrivant sur scène sous les yeux de ses parents très fiers dans le public, la milieu de terrain de 25 ans a livré un discours très touchant devant le pupitre du théâtre du Châtelet.

«Je suis très fière d’être là ce soir, a-t-elle concédé. Cette année a été exceptionnelle au niveau footballistique. Et bien que cela soit un titre individuel, je voudrais remercier mes coéquipières, mon coach et le Barça. Je voudrais remercier mes trois clubs mais surtout le Barça avec le président Laporta qui est présent ce soir. Merci d’avoir parié sur moi alors que peu y croyaient. Merci de m’avoir donné la possibilité de jouer devant un Camp Nou bondé. Merci à ma famille, mon équipe mais surtout mes parents. Vous vous êtes battus pour changer la règle du nom de famille en Espagne. Je porte ce combat et cette résilience en moi. Bravo à toutes les autres footballeuses qui étaient en lice. En tant que modèles, nous avons une responsabilité. Nous devons être à la hauteur et nous battre ensemble pour un monde plus égal et plus juste.»