Bayern Munich-Borussia Mönchengladbach : les compositions officielles

Le Bayern Munich reçoit le Borussia Mönchengladbach ce samedi, pour le compte de la quatrième journée de Bundesliga (rencontre à suivre en direct commenté à 18h30). Les Bavarois ont démarré leur saison tambour battant avec trois victoires, face à Francfort (1-6), Wolfsbourg (2-0) et Bochum (0-7). Les Poulains quant à eux ont également bien débuté en s’imposant deux fois à domicile contre Hoffenheim (3-1) et l’Hertha Berlin (1-0), même s’ils ont été tenus en échec sur la pelouse de Schalke 04 (2-2).

La suite après cette publicité

Un seul changement à noter dans la composition de Julian Nagelsmann, Davies fait son retour à la place de De Ligt. Hernandez et Upamecano sont en défense centrale, avec Pavard à droite. Kimmich et Sabitzer prennent place dans l'entrejeu, avec Sané et Coman dans les couloirs, tandis que Müller et Mané sont à la pointe de l'attaque. Du côté du Borussia Mönchengladbach, une seule modification également, Bensebaïni est remplacé par Netz sur la gauche de la défense.

Les compositions officielles

Bayern Munich : Neuer - Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies - Kimmich, Sabitzer, Sané, Coman - Müller, Mané

Borussia Mönchengladbach : Sommer - Scally, Itakura, Elvedi, Netz- Kramer, Koné - Hofmann, Neuhaus, Pléa - Thuram