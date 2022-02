OL : Romain Faivre revient sur son transfert raté à l'AC Milan

La suite après cette publicité

Alors qu'il était sous contrat avec Brest l'été dernier, le milieu offensif Romain Faivre aurait pu signer à l'AC Milan si le club breton ne s'était pas opposé à son transfert. Finalement, l'ancien Monégasque a finalement rejoint l'Olympique Lyonnais contre 18 M€ en janvier dernier. Dans un entretien accordé au Progrès, le joueur de 23 ans est revenu sur son transfert avorté chez les Rossoneri.

«C’était flatteur de savoir que Milan s’intéressait à moi. Cela ne s’est pas fait, et c’était un mal pour un bien. Je me disais : tu as la chance d’être en Ligue 1, à Brest, de jouer presque tous les matches, profite. L’occasion d’aller dans un grand club se représentera», a-t-il expliqué au quotidien régional. La page est tournée.