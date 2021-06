Pays de Galles-Danemark : les compositions officielles

La phase à élimination directe de l'Euro débute ce samedi, avec le huitième de finale Pays de Galles-Danemark - deux formations qui ne se sont jamais affrontées dans un tournoi majeur -, à la Johan Cruijff Arena d'Amsterdam. Pour cette rencontre décisive, le sélectionneur gallois Robert Page, en poste depuis novembre 2020, revient à quelque chose de plus classique que ce qui a été entrevu face à l'Italie lors de la 3ème journée de poules. Exit la défense à 5 et l'animation offensive sans véritable 9, et In Ben Davies, Chris Mepham et Kieffer Moore. Ethan Ampadu est lui suspendu après son rouge direct reçu contre la Squadra Azzura.

En face le sélectionneur danois Kasper Hjulmand change peu une équipe qui a étrillé la Russie lundi dernier (4-1). La pépite de la Sampdoria Mikkel Damsgaard accompagne le travailleur Martin Braithwaite devant, mais Kasper Dolberg remplace Yussuf Poulsen en pointe, Pierre-Emile Höjbjerg et Thomas Delaney forment un double-pivot encerclé par Jens Stryger Larsen à droite et Joakim Maehle à gauche, enfin le trident défensif demeure Simon Kjaer-Andreas Christensen-Jannik Vestergaard. Touché à la jambe gauche lors d'un duel avec l'attaquant russe Artem Dzyuba, le capitaine danois a observé un programme d'entraînement individualisé pour être prêt aujourd'hui. Enfin, Kasper Schmeichel est bien évidemment dans les buts.

Les compositions :

Pays de Galles : Ward - Roberts, Rodon, Mepham, Davies - Morrell, Allen - Bale, Ramsey, James - Moore.

Danemark : Schmeichel - Christensen, Kjaer, Vestergaard - Stryger, Hojbjerg, Delaney, Maehle - Braithwaite, Dolberg, Damsgaard.