Brighton blinde sa pépite Evan Ferguson !

Il est l’une des attractions de la Premier League depuis ses débuts chez les pros. Jeune attaquant de 19 ans, Evan Ferguson a tapé dans l’œil de plusieurs grands clubs européens depuis plusieurs mois. Arrivé en 2021 chez les Seagulls, l’international irlandais (8 sélections, 3 buts) avait inscrit 16 buts en 34 rencontres toutes compétitions confondues la saison passée. Il est déjà à 5 buts en 11 apparitions de Premier League lors de cette nouvelle cuvée. Et alors que ça se bouscule au portillon pour le recruter, le club basé dans le sud de l’Angleterre a décidé de blinder son prodige jusqu’en 2029.

Une nouvelle que son entraîneur Roberto de Zerbi et son directeur sportif David Weir ont accueilli avec joie : «Evan mérite ce nouveau contrat et il a un très grand avenir devant lui. Evan est un jeune talent brillant et nous sommes ravis pour lui. Il a montré ses capacités au niveau des clubs et au niveau international, après avoir fait son entrée dans l’équipe en début d’année, et nous sommes impatients de travailler avec lui et de suivre ses progrès continus.»