Chelsea veut déjà s’offrir un crack à 140 M€

Ces dernières saisons, Brighton s’est forgé une solide réputation. En effet, le club anglais est considéré par beaucoup comme étant un fournisseur officiel de talents. Cet été d’ailleurs, les Seagulls ont vendu Moisés Caicedo à Chelsea. Le milieu a rejoint les Blues pour un montant record de 133 millions d’euros. Avant lui, Robert Sanchez est aussi passé d’un club à l’autre pour 23 millions d’euros. L’axe Brighton-Chelsea a donc tourné encore à plein régime puisque 156 millions d’euros sont allés directement dans les caisses du club entraîné par Roberto De Zerbi.

Mais les deux écuries de Premier League ont déjà traité ensemble par le passé. L’année dernière, Marc Cucurella a été acheté par les Londoniens au prix de 65,3 M€. Il faut aussi rappeler que lorsque les pensionnaires de Stamford Bridge cherchaient un entraîneur pour remplacer Thomas Tuchel en septembre 2022, c’est encore à Brighton qu’ils sont allés piocher. En effet, ils avaient mis la main sur Graham Potter. Pour s’offrir ce dernier, qui n’a même pas terminé l’année à Chelsea, ils avaient signé un chèque de 17 millions d’euros pour le libérer de son bail chez les Seagulls.

L’axe Brighton-Chelsea fonctionne

Dans l’autre sens, Levi Colwill (prêt) et Billy Gilmour (transfert) ont fait le chemin en sens inverse l’an dernier. Les relations entre les deux clubs sont donc bonnes. Questionné par The Athletic, le propriétaire de Brighton, Tony Bloom, a reconnu qu’ils pourraient encore traiter ensemble. Même si l’inverse est aussi possible selon lui. Nous prenons chaque situation selon ses propres mérites et chacune est distincte. Il est possible qu’au cours des deux ou trois prochaines années, nous n’ayons plus de relations avec Chelsea.

Il poursuit : «donc, pour moi, ce n’est pas du tout personnel et pour chaque accord individuel, je dois avant tout faire ce qu’il y a de mieux pour mon club de football. Si d’autres clubs s’intéressent à nos entraîneurs principaux, à notre staff, à nos joueurs, je préfère de loin que cela soit ainsi plutôt que personne ne regarde aucun de nos joueurs ou membres de notre staff. Nous faisons donc quelque chose de très bien. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour garder nos meilleurs joueurs, mais nous savons que ce ne sera pas toujours le cas».

Chelsea veut la pépite Evan Ferguson

Cela risque d’être encore le cas lors des prochains mercatos. Selon le London Evening Standard, Evan Ferguson est le joueur le plus coté du moment chez les Seagulls. Le média anglais explique d’ailleurs que Chelsea est déjà très intéressé par l’attaquant âgé de 18 ans. Prometteur l’an dernier (16 buts et 5 passes décisives en 34 matches toutes compétitions confondues), l’Irlandais poursuit sur sa lancée cette saison. Il a déjà marqué 4 buts en 4 apparitions (2 titularisations) en Premier League, dont un triplé face à Newcastle juste avant la trêve internationale de septembre.

Forfait face aux Bleus, il est suivi par les Blues. Mais pas que. Cet été, Tottenham voulait en faire le successeur de l’emblématique Harry Kane. De son côté, Manchester United a déjà coché son nom pour 2024. Un sacré concurrent pour les Blues. Pour s’offrir ce joueur efficace et véritable poison dos au but, il faudra mettre la main à la poche. En effet, Brighton a fixé son prix à 140 millions d’euros. Une somme élevée. Mais Todd Boehly et Chelsea ont déjà prouvé à plusieurs reprises qu’ils n’avaient aucun problème à miser autant d’argent sur un joueur. Le phénomène Evan Ferguson pourrait être leur prochaine acquisition. Brighton peut déjà se frotter les mains.