EdF, Euro : Didier Deschamps se confie sur son envie de victoire

À la tête de l’équipe de France depuis plus de huit ans maintenant, Didier Deschamps (52 ans) va disputer sa cinquième compétition internationale en tant qu’entraîneur des Bleus. Après avoir terminé finaliste du dernier Euro et après avoir soulevé la Coupe du Monde 2018 en Russie, l’ancien coach de l’OM entend bien jouer le titre cette année.

Dans un entretien accordé au Parisien, Didier Deschamps est revenu plus en détails sur son état d’esprit et sur sa mentalité de gagnant. « L’important, c’est de participer pour gagner. C’est le dimanche matin qu’on participe ! On est dans le sport de haut niveau. Quand tu es engagé dans une épreuve, un tournoi, il faut faire en sorte d’aller au bout. Le plaisir n’est total pour moi que s’il s’accompagne de la victoire. On se souvient du nom du vainqueur, moins de ceux des finalistes. C’est gravé. Indélébile. »