Ligue des Champions

Real Madrid : la réponse sentimentale de Vinicius à Neymar

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Vinicius Junior, buteur contre Benfica @Maxppp

La meilleure des réponses est sur le terrain. Cette semaine, les stars brésiliennes du football l’ont bien compris. Alors que Vinicius a inscrit le but de la qualification face à Benfica ce mercredi soir (2-1) après avoir subi des insultes racistes par Gianluca Prestianni, Neymar s’est offert un doublé cette nuit avec Santos.

The Touchline | 𝐓
🚨📲 𝗡𝗘𝗪: Vinicius commenting to Neymar: "I love you ❤️❤️❤️"
Critiqué de tous les côtés, l’attaquant de 34 ans a tenu à faire taire ses détracteurs et en a profité pour rendre hommage à Vinicius en faisant sa danse devenue mythique avec le poteau de corner. Un clin d’oeil qui a plu à l’attaquant madrilène. Sous la publication Instagram de son aîné, l’ailier de 25 ans a déclaré "Je t’aime" à Neymar. Et dire que ces deux-là pourraient être associés ensemble lors de la prochaine Coupe du monde…

