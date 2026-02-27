Real Madrid : la réponse sentimentale de Vinicius à Neymar
La meilleure des réponses est sur le terrain. Cette semaine, les stars brésiliennes du football l’ont bien compris. Alors que Vinicius a inscrit le but de la qualification face à Benfica ce mercredi soir (2-1) après avoir subi des insultes racistes par Gianluca Prestianni, Neymar s’est offert un doublé cette nuit avec Santos.
Critiqué de tous les côtés, l’attaquant de 34 ans a tenu à faire taire ses détracteurs et en a profité pour rendre hommage à Vinicius en faisant sa danse devenue mythique avec le poteau de corner. Un clin d’oeil qui a plu à l’attaquant madrilène. Sous la publication Instagram de son aîné, l’ailier de 25 ans a déclaré "Je t’aime" à Neymar. Et dire que ces deux-là pourraient être associés ensemble lors de la prochaine Coupe du monde…
