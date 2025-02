Mauro Icardi flingue José Mourinho

Entre José Mourinho (62 ans) et Mauro Icardi (31 ans), ce n’est pas le grand amour. En août dernier, le Special One s’en était pris à l’entraîneur de Galatasaray, Okan Buruk. « La seule chose dont je suis sûr, c’est que lorsque l’entraîneur de Galatasaray fait 4 mètres sur le terrain (en dehors de sa zone technique, ndlr), il ne reçoit pas de carton, mais lorsque je fais un mètre, j’en reçois un. Un joueur de Galatasaray peut donner un coup de poing au visage d’un autre joueur sans recevoir de carton. J’ai appris cela rapidement au cours de la première semaine.» Icardi l’avait recadré. « C’est intéressant de voir un grand entraîneur comme Mourinho parler de quelque chose d’aussi trivial que l’arbitrage. Il ne parlait pas comme ça quand il travaillait pour les grandes équipes, je ne me souviens pas l’avoir vu parler comme ça auparavant. Galatasaray est le plus grand club de tous et il y aura beaucoup de discussions contre nous. Nous avons un entraîneur exceptionnel. Nous allons nous battre contre tout le monde. Ce n’est pas la peine de lancer ces rumeurs en début de saison.»

Ce petit rappel à l’ordre n’a visiblement pas été pris en compte par l’actuel coach de Fenerbahçe. Ce dernier a lâché un nouveau tacle hier soir après la main de Davinson Sanchez dans la surface après la victoire 1 à 0 de Galatasaray face à Gaziantep. Il a partagé une photo de la main flagrante du joueur avec un commentaire épicé : «coupe du monde de handball.» Dans la foulée, Mauro Icardi lui a répondu. Il a ainsi partagé en story un montage photo où on peut voir Mourinho en pleurs avec le titre suivant: "The Crying One". Il a rebaptisé The Special One qui pleurniche un peu trop à son goût. Ensuite, il a partagé d’autres photos, dont une d’une main d’un joueur de Fenerbahçe avec le commentaire «coupe du monde de handball» avec plusieurs émojis "mort de rire".